Navi Costa e Processione del Venerdì Santo: senso unico nella galleria del porto

Sono presenti due navi Costa in porto a Savona e il comandante della polizia locale Igor Aloi decide di firmare un'ordinanza vista la contemporanea presenza della Processione del Venerdì Santo e i conseguenti problemi alla viabilità che si potrebbero creare.

Da questa mattina alle 8.00 fino alle 14.00 sarà quindi presente un senso unico di marcia nella Galleria dell'Arsenale, con direzione dalla rotatoria di Corso Mazzini verso l'ingresso dei varchi portuali. Il transito in uscita dei mezzi pesanti verrà garantito attraverso il varco che dalle aree portuali mette in comunicazione con via Peppino Impastato.

Lo scorso 28 marzo si era svolto un incontro proprio per prevenire problemi di viabilità con l'ufficio territoriale dell'Autorità Portuale che aveva chiesto di adottare dei provvedimenti di modifica del regime viario.