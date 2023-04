Progetto valorizzazione isola Gallinara, l'11 aprile sopralluogo del presidente della Regione Toti

Martedì 11 aprile si svolgerà un sopralluogo del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sull’isola Gallinara, nell’ambito del progetto presentato dall’Ente e approvato dalla Direzione generale Reform della Commissione Europea per la valorizzazione in chiave turistica dell’isola e delle zone costiere dell’area del ponente savonese.

Al sopralluogo parteciperanno, insieme al vicepresidente e assessore al Marketing e Promozione territoriale della Regione Liguria Alessandro Piana, anche i rappresentanti della Commissione Ue, Mario Nava (direttore generale Direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali) e Giulia Porino (Policy Officer), l’Ammiraglio della Capitaneria Porto di Genova Sergio Liardo, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, Manuela Salvitti (Segretario regionale del Ministero della cultura per la Liguria), il Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona Roberto Leone e Paolo Origlia presidente della società che unisce i proprietari privati dell’isola.