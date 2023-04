Quiliano, l’Amministrazione risponde alla minoranza: “Sempre avuto a cuore Parco di San Pietro in Carpignano”

“In risposta al comunicato del gruppo consiliare “Quiliano Domani” relativo al Parco di San Pietro in Carpignano diffuso in data 6 aprile 2023, si evidenzia anzitutto che questa Amministrazione comunale ha sempre tenuto a cuore la suddetta area, che riveste di un valore strategico e significativo per la comunità quilianese e per l’ambito territoriale inteso nella sua globalità. A tal fine, per dare una compiuta e completa risposta ai rilievi evidenziati nel suddetto comunicato, si rende necessario fornire un’ampia e trasparente informazione, sia per quanto riguarda gli atti adottati durante la precedente Amministrazione nel quinquennio 2014/2019 sia durante il nostro mandato, tuttora in corso”.

Così l’Amministrazione di Quiliano in una nota per rispondere alla minoranza che, ieri (6 aprile), ha puntato il dito sulla situazione di degrado riscontrata all'interno del Parco di San Pietro in Carpignano, dopo che il Comune ha ripubblicato il bando a trattativa diretta per l’affidamento e la gestione dell’area.

“Con nota in data 01 novembre 2022, il precedente soggetto gestore ha formalizzato la ‘Comunicazione di impossibilità sopravvenuta ed istanza di risoluzione contratto di concessione’, prima della naturale scadenza fissata per il 30 aprile 2026. Lo stesso gestore - proseguono - ha inoltre specificato la data di conclusione anticipata del rapporto contrattuale alla data del 31 dicembre 2022 (ultimo giorno di funzionamento del Ristoro Camilia), rimanendo a disposizione per il mantenimento della gestione delle parti pubbliche del Parco di San Pietro in Carpignano per i primi tre mesi dell’anno 2023 (vale a dire: fino a tutto il giorno 31 marzo 2023), al fine di consentire alla Città di Quiliano (proprietaria del Parco) di attivare la nuova procedura di gara per l’affidamento gestionale.

Con deliberazione n. 73 in data 27 dicembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato, con votazione condivisa da tutto il Consiglio Comunale (maggioranza e minoranza), gli indirizzi generali per l’emanazione del nuovo bando. Ciò in quanto il precedente affidamento era stato formalizzato in epoca antecedente l’insediamento di questa Amministrazione, e con scadenza originaria temporalmente successiva a quella del nostro mandato (che scade nella primavera 2024; l’affidamento al precedente gestore scadeva invece il 30 aprile 2026). Da qui, dunque, la necessità di prevedere l’intervento del Consiglio Comunale per la formulazione dei nuovi indirizzi occorrenti all’affidamento della gestione del Parco.

La procedura di gara, conseguente ai suddetti criteri, è stata regolarmente avviata e gestita dagli uffici comunali. Va precisato che non vi sono state nove manifestazioni di interesse, bensì nove sopralluoghi effettuati da diversi soggetti con l’ausilio degli uffici comunali (come previsto dal bando). In realtà non è pervenuta nessuna candidatura entro i termini previsti. Di conseguenza – spiegano -, gli uffici comunali hanno provveduto immediatamente all’emanazione di un ulteriore avviso pubblico di affidamento diretto collegato con un nuovo progetto gestionale da condividere con un nuovo gestore, e comunque sempre nel pieno rispetto delle linee di indirizzo che erano state originariamente approvate con voto unanime dal Consiglio Comunale. Detta procedura è tuttora in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda i barbecue, gli stessi risultavano pericolanti e non recuperabili, ed erano stati perciò interdetti al pubblico mediante transennatura – precisano -. Poiché sono inoltre pervenute a questo Comune segnalazioni causate dall’utilizzo indebito dei barbecue da parte di soggetti vari, nonostante la presenza della transennatura, si è proceduto alla loro demolizione a tutela dell’ordine pubblico e dell'incolumità dei fruitori del Parco, ciò anche in previsione delle prossime giornate di presumibile intensa frequentazione dell'area.

Per quanto riguarda il campo dei chinotti, l’albicoccheto e l’ex zafferaneto, gli stessi sono attualmente affidati in gestione a soggetti esterni tramite convenzione e specifico progetto. In particolare si evidenzia che, relativamente all’albicoccheto, è in corso un progetto specifico gestito da soggetti esterni.

Per quanto riguarda la parte superiore del Parco – continuano -, sono in previsione appositi interventi della Sovraintendenza ai Beni culturali e sono in fase di affidamento gli interventi previsti da uno specifico progetto di valorizzazione di tutta l’area, compresi quella degli ipogei, finanziato con risorse PSR.

Si riscontra ulteriormente che, sempre in previsione delle Festività Pasquali nei giorni scorsi l’erba è stata regolarmente tagliata – sotto la supervisione degli uffici comunali - e l’area verrà periodicamente manutenzionata e monitorata, in attesa del nuovo gestore e dell’attuazione del nuovo progetto gestionale.

Si coglie l’occasione per evidenziare inoltre che sull’area intera del Parco di San Pietro in Carpignano, durante questi ultimi anni, sono stati fatti diversi interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e messa in sicurezza anche a seguito degli eventi alluvionali del 2019. A ciò si deve aggiungere la fase di intervento finalizzata alla realizzazione di un’area per gli eventi, comprensiva di un palco che viene allestito in funzione della stagione estiva, e con i relativi interventi accessori ai fini del rispetto dei piani di sicurezza.

Infine – concludono dall’Amministrazione di Quiliano -, si segnala che sull’area del parco sono altresì previsti ulteriori interventi tra i quali figura la realizzazione di un impianto antincendio ad idranti in grado di aumentare la sicurezza dell’area”.