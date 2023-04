Savona, scontro tra auto e scooter in corso Ricci: un ferito in codice giallo (FOTO)

Incidente stradale questa mattina a Savona, in corso Ricci. Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un'automobile e uno scooter.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Oro-sezione di Savona, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Una persona, pare un uomo di circa 30 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

La dinamica è ancora in via di accertamento. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi.