Celle piange la scomparsa di Rosa Adriana Bruzzone: era la moglie di "Nellu u Pescou"

Celle in lutto per la scomparsa di Rosa Adriana Bruzzone.

93 anni, era la moglie di Agostino Michelini, detto “Nellu u pescou”, titolare della storica pescheria di via Ghiglino.

Nei giorni scorsi, è mancata alla stessa età, la cognata, la sorella del marito, Maria Michelini, conosciuta da tutti come Franca (Francesca era il suo secondo nome) "Stelin", titolare dal 1959 dell'omonima notissima pescheria friggitoria di via Ciambrini. Classe 1929, originaria di Sestri Ponente, era stimata e apprezzata dai cellesi ma non solo, anche da chi per anni ha comprato il suo pesce e gustato il fritto della sua indimenticata attività nella quale è stata aiutata negli anni dal marito Giuseppe "Pino" Giacchero mancato nel maggio 2022, la figlia Ines e la nipote Irene.

Il rosario di Rosa Adriana Bruzzone si svolgerà questa sera, domenica 10 aprile alle ore 19.00 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle. Il funerale verrà celebrato martedì 11 aprile alle 15.30 nella stessa chiesa.