Mai assente al vertice in Comune ad Albenga sull’ospedale: "Incontro ristretto, avrebbe dovuto coinvolgere tutti i sindaci del distretto"

"Oggi pomeriggio non ho partecipato, sebbene invitato, all’incontro organizzato in comune ad Albenga tra il presidente della regione Toti, l’assessore alla Sanità Gratarola, il sindaco di Albenga Tomatis, il direttore Generale della Asl 2 Orlando, il presidente e vice presidente della Provincia, perché a mio parere una visita così importante avrebbe dovuto prevedere la presenza e il coinvolgimento di tutti i sindaci del distretto albenganese e non essere un incontro ristretto". Così il consigliere regionale della Lega Stefano Mai in merito alla decisione di non partecipare all’incontro in Comune ad Albenga sull’ospedale Santa Maria di Misericordia.

"Avevo chiesto all’assessore dati sul futuro dell’ospedale per sapere quali reparti tra pubblico e privato sarebbero stati attivati, ma non ho ancora avuto risposta. Nell’Odg che ho presentato una settimana fa in Regione, ho elencato una serie di motivazioni per cui il ppi di Albenga deve far parte della rete di emergenza-urgenza. Sono certo che verrà ridata dignità al Santa Maria di Misericordia come richiesto anche dal territorio, ma il punto cruciale adesso è riavere un ppi, che accolga le ambulanze e resti aperto h24" ha concluso Mai.