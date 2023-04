Pedonalizzazioni a Savona, commercianti e cittadini incontrano tre consiglieri di maggioranza: "L'unica soluzione sarebbe la riapertura di almeno le principali vie chiuse"

Dopo aver incontrato alcuni rappresentanti della minoranza, nella serata di martedì un gruppo di commercianti e cittadini ha avuto un incontro con i consiglieri comunali di maggioranza Marco Lima, Roberto Besio e Carla Ferone con al centro le pedonalizzazioni a Savona disposte dalla giunta in Corso Italia, via Manzoni, via Mistrangelo e via Ratti.

"È stato un incontro fruttuoso con un proficuo scambio di opinioni. Hanno riferito che sapevano, per 'sentito dire', delle nostre sofferenze e dei nostri problemi ma che sentirli direttamente dalla nostra viva voce é meglio - spiegano - Abbiamo ribadito loro che le pedonalizzazioni fatte in questa maniera hanno di fatto desertificato Savona, perché è molto difficoltoso per la gente arrivare da Vado/Albisola/Varazze/Val Bormida, causando un notevole danno in termini di incassi per i commercianti ed hanno causato un peggioramento della qualità della vita alla cittadinanza in generale per la quotidianità di tutti i giorni, in termini di parcheggi, di traffico e di tempi di percorrenza a causa del congestionamento del traffico o in sole 2/3 vie".

"Ammettono che bisogna apportare migliorie alla situazione attuale e ce ne hanno proposto alcune (qualche ora in più di carico/scarico e qualche parcheggio blu in più). Abbiamo ribadito che queste sono appunto possibili migliorie che accoglieremmo, ma non sono la soluzione del problema che è ben più grave - puntualizzano il gruppo di commercianti e savonesi - Abbiamo ribadito altresì che l’unica vera soluzione sarebbe la riapertura di almeno le principali e più strategiche vie chiuse (via Manzoni, corso Italia, Via Mistrangelo)".

"Abbiamo ovviamente e come sempre ribadito la nostra completa estraneità alla politica e concluso la riunione chiedendo che smettano gli attacchi al nostro gruppo sopratutto su Facebook da parte di gruppi vicini alla maggioranza, additandoci come burattini orchestrati dalla minoranza e ribadendo che il nostro non è un mugugno che si esaurisce in un paio di mesi ma che andremo avanti fino a che non avremo soluzioni, anche perché continuiamo a rilevare disagi da parte diverse categorie" concludono.