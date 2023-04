Ponte pasquale, e non solo, da tutto esaurito a Finale. L'Amministrazione: "Siamo sulla strada della destagionalizzazione"

Strutture alberghiere prenotate al 93%, alloggi invece praticamente al tutto esaurito con il 99% dei posti occupati.

Sono questi i numeri della Pasqua finalese secondo le ultime rilevazioni risultanti dalle principali piattaforme online di prenotazioni, sostanzialmente in linea con quelli comunicati da Regione Liguria, che nel savonese ha registrato tassi di riempimento delle camere vicini al 100%, e con quelli diffusi da uno dei più accreditati portali di prenotazione di case e appartamenti, che ha collocato la cittadina della Riviera di Ponente nella top 20 delle destinazioni più ricercate per soggiorni di Pasqua, con arrivo compreso tra l'1 e il 7 aprile 2023 e partenza compresa tra i giorni 11 e 15 aprile 2023.

E vanno in questa direzione anche le previsioni per i prossimi ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, con occupazione già intorno all’80%.

Nel lungo weekend di Pasqua appena trascorso si sono rivolte agli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica oltre 800 persone (250 tra Finalmarina e Finalborgo e 553 all’Outdoor Base del Consorzio FOR Finale Outdoor Region) con un incremento complessivo del 40% circa rispetto all’affluenza nella Pasqua 2022.

L’interesse per la destinazione Finale Ligure in questa primavera pare confermato anche dal traffico organico sul sito internet visitfinaleligure.it, che ha registrato il raddoppio degli accessi nelle ultime due settimane. Significative, per definire la domanda turistica stagionale, anche le pagine più consultate: sentieri, mare di primavera, castelli e fortezze, falesie e mountain bike.

“In queste vacanze pasquali, spiagge e stabilimenti balneari, sentieri e borghi finalesi si sono riempiti di vita, raccogliendo il frutto di un’offerta turistica ampia e variegata, in grado di soddisfare tutti i gusti, dall’outdoor al primo mare di stagione, fino alla cultura e all’enogastronomia” ha commentato Clara Brichetto, assessore al turismo di Finale Ligure. “Se è vero che il nostro turismo è ormai sulla buona strada della destagionalizzazione, è sempre nella primavera-estate che il nostro territorio dà il meglio di sé”.



“Pasqua e le festività di primavera costituiscono per Finale Ligure una prova generale dell’estate e tracciano una tendenza significativa e preziosa per orientare il lavoro degli operatori e dell’amministrazione, ma anche per valutare l’efficacia delle nostre politiche, delle strategie e degli investimenti per il turismo” commenta Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure. “Questo avvio di stagione ci conferma la bontà del lavoro di lungo periodo che la destinazione ha intrapreso per evolvere la sua offerta e renderla sempre più appetibile 365 giorni all’anno, grazie alla sua capacità di rinnovarsi e ripensarsi continuamente. E nel segno dell’innovazione continueremo a muoverci anche per i prossimi mesi e le prossime stagioni”.