Medio Oriente e nuovi equilibri globali, doppio appuntamento nel fine settimana con “Finale Aperto - Dibattiti sul presente”

Due serate per approfondire temi complessi e decisivi della geopolitica internazionale, guidati da protagonisti e osservatori di primo piano della scena internazionale. Sarà un doppio appuntamento quello del fine settimana di oggi e domani (6 e 7 giugno, ndr) alla libreria CentoFiori di via Ghiglieri, a Finale Ligure, dove andranno in scena due nuovi incontri del ciclo “Finale Aperto - Dibattiti sul presente”, dedicati al Medio Oriente e ai nuovi equilibri internazionali.

Il primo incontro è in programma sabato 6 giugno alle 21, quando Carlo Panella dialogherà con Emanuele Fiano in occasione della presentazione del libro Israele, lo stato necessario, pubblicato da Rubbettino. Il volume affronta il ruolo dello Stato ebraico nel contesto mediorientale dopo il 7 ottobre 2023, data del pogrom compiuto da Hamas, interpretato dall’autore come il tentativo di innescare una guerra finale contro Israele. Secondo la lettura proposta dal libro, la sconfitta di Hamas e Hezbollah, insieme al ridimensionamento dell’apparato militare iraniano, avrebbe imposto una svolta storica al mondo arabo e musulmano, spingendolo ad abbandonare la logica della guerra santa e della vittoria totale per intraprendere la strada della trattativa, della mediazione e dell’accordo.

Il libro di Panella racconta dunque la possibilità di una pace fondata su nuovi equilibri, nel solco di un percorso che l’autore collega al nome di Abramo e a una prospettiva di convivenza pacifica. Una riflessione che parte dal cuore del Medio Oriente ma che coinvolge direttamente anche l’Europa e l’Occidente, perché — come sottolinea il testo — ciò che accade in quella regione continua ad avere conseguenze che riguardano tutti noi.

Carlo Panella è giornalista e scrittore, da molti anni impegnato nell’analisi delle vicende mediorientali. Ha lavorato per importanti testate e reti televisive nazionali, collaborando tra gli altri con Libero, Il Tempo e Il Foglio.

A dialogare con lui sarà Emanuele Fiano, architetto e politico, già deputato del Partito Democratico e oggi responsabile esteri del partito. È stato presidente della Comunità ebraica di Milano e si è occupato in particolare di sicurezza, integrazione e contrasto alle discriminazioni.

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà domenica 7 giugno, sempre alle 21, ancora alla Libreria Cento Fiori. Protagonista sarà Guido Olimpio, che terrà la conferenza Sfide incrociate dal Golfo Persico al Mar Rosso. Un incontro che offrirà uno sguardo approfondito sulle tensioni che attraversano una delle aree più strategiche e instabili del pianeta, tra rotte commerciali, crisi regionali, minacce terroristiche e competizione tra potenze.

Guido Olimpio è uno dei più autorevoli giornalisti italiani specializzati in terrorismo internazionale, intelligence e Medio Oriente. Storica firma del Corriere della Sera, è autore di numerosi libri e inchieste dedicati alla sicurezza globale, ai conflitti e alle reti terroristiche.