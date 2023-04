Comunali 2023, ecco la lista "Noi per Sassello": i candidati a sostegno di Gian Marco Scasso

"Noi per Sassello". Questo il nome della lista guidata dal candidato sindaco alle prossime elezioni comunali sassellesi Gian Marco Scasso, 54 anni, caposquadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Varazze, che nella giornata di ieri, in extremis, l'ha presentata.

"Impegnandoci con spirito di cooperazione ed unione a lavorare in sinergia sull'intero territorio sassellese per renderlo un luogo dove viverci diventi una scelta entusiasta e consapevole per tutto quello che potenzialmente può offrire.

Non sarà della partita quindi Marina Lombardi, ex sindaco di Stella dal 2011 al 2021, che aveva avuto un'interlocuzione con il candidato Scasso e con gruppi di Sassello, ma che ha deciso di non far parte della corsa elettorale.