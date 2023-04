Finale, furgone si ribalta sulla Sp490 all'altezza di Olle: lievemente ferito il conducente

Grande mobilitazione di soccorsi e circolazione bloccata poco dopo le 12 nell'entroterra di Finale Ligure, sulla strada provinciale 490 del Melogno, per un furgone ribaltatosi lungo la carreggiata.

Ancora incerta la dinamica con la quale il mezzo ha prima sbandato e poi è finito ribaltato su di un fianco, con l'autista che dalle prime informazioni non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto i militi della Croce Bianca di Finalmarina e l'automedica Sierra 4 che hanno prestato le prime cure del caso all'autista, prima di trasportarlo in codice giallo al Santa Corona. Precauzionalmente è stato attivato sul posto anche l'elisoccorso Grifo1.

Il furgone si è intraversato occupando per tutta la sua larghezza la carreggiata: per questo, in attesa della rimozione per la quale sono intervenuti i Vigili del fuoco, la circolazione sulla tratta è stata interrotta e il traffico regolato dagli agenti della Polizia locale intervenuti. Per bypassare il tratto temporaneamente chiuso è possibile utilizzare la strada che collega la frazione calicese di Eze a Ca' del Moro.