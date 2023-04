Giustenice, procedono i lavori del nuovo polo scolastico e le buone notizie non finiscono qui (FOTO)

Stanno evolvendo di giorno in giorno i lavori del nuovo polo scolastico di Giustenice che comprenderà scuola dell'infanzia e scuola primaria. A darne notizia è il sindaco Mauro Boetto:

"A due mesi esatti dalla posa della prima pietra è tutto pronto per la gettata della prima soletta - spiega il primo cittadino - La giornata di oggi è ulteriormente importante in quanto questa mattina sono state adottate altre due delibere, anch'esse riferite al nuovo polo scolastico, ovvero i progetti esecutivi del secondo lotto 'asilo nido - sezione primavera per un importo di ulteriori 1.384.460 €' e 'opere di messa in sicurezza delle aree esterne del parco giochi e del parcheggio per un ulteriore importo di 83.107,00 €'. Queste due ulteriori opere sono state totalmente finanziate da Ministero (fondi PNRR) e Regione Liguria".

L'istituto sorgerà su un terreno in località San Lorenzo che il Comune ha acquistato e verrà affiancato da posti auto, da un parco giochi ma anche da un'area che ospiterà sentieri in grado di ampliare l'offerta outdoor della zona.