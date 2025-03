Savona, il Gay Pride raddoppia: due giorni di sfilata, spettacoli e musica il 30 e 31 maggio

"La nostra mission", spiega Arcigay Savona, "è regalare una grande festa in collaborazione con il Comune di Savona e altre associazioni per la tutela dei diritti e l'avanzamento della visibilità. Anche se viviamo in uno stato di apparente uguaglianza, la realtà è ben diversa: appartenere alla comunità Queer è ancora oggi motivo di discriminazione in molti ambiti come il lavoro, la famiglia, i contesti sportivi o la scuola, solo per menzionarne alcuni. Il Pride non sarà solo un momento di manifestazione pacifica per accendere l'attenzione pubblica sui diritti, ma permetterà alle cittadine e ai cittadini di entrare in contatto con la comunità che si sta attivando per realizzare anche quest'anno il Pride a Savona, ponendosi come un punto di riferimento per la collettività".