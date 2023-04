Albissola, tre nuove videocamere in zona Muda, all'incrocio tra via Rossini e via Perata e in Piazza Lam

Spazio all'installazione di tre nuove videocamere in zona Muda, all'incontro tra via Rossini e gia Perata e in Piazza Lam.

Ad annunciarlo è il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Albissola Marina Luigi Silvestro dopo che ieri sono iniziati i lavori di manutenzione degli impianti esistenti di videosorveglianza.

Nei prossimi giorni quindi verranno posizionate nei pressi del centro esposizioni-biblioteca albissolese, nelle vie centrali albissolesi al centro negli ultimi anni di diversi incidenti (collocata ieri) e nella Piazza centro del parcheggione.

"Contestualmente all'inizio lavori di manutenzione sugli impianti di videosorveglianza, oggi si è anche provveduto all'installazione del nuovo portale illuminante a servizio del pedonale 'Prana' in sostituzione di quello vecchio danneggiato" ha spiegato Silvestro.