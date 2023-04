I temi della portualità regionale al centro di "Vasta Liguria" per presentare il nuovo Piano Regolatore Portuale

Il 21 aprile 2023 si terrà l'incontro "Vasta Liguria" presso il Circolo Cap di Genova, via Albertazzi 3R, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

L'evento ha come obiettivo la presentazione del nuovo Piano Regolatore Portuale per la Liguria e le sue declinazioni nelle varie sedi portuali, con particolare attenzione a diversi temi ognuno per porti di Riparazioni Navali, Tunnel Subportuale e Fincantieri; diga, depositi chimici e ultimo miglio a Sampierdarena; fabbrica dei cassoni a Prà; ultimo miglio e Funivie a Savona; infine l'area logistica Vernazza nello scalo di Vado.

L'incontro sarà introdotto dal saluto del presidente del Circolo Cap, Danilo Oliva. La prima sessione di discussione vedrà la partecipazione di Giampiero Carzino, Cappellani del Lavoro, dell'architetto Gian Poggi, Paolo Capobianco di Fincantieri, Stefano Bonazzi della Fiom, e Siro Dal Zotto della rsu Fincantieri, che parleranno di quest'ultima azienda e di Riparazioni Navali.

La seconda sessione vedrà invece la partecipazione del sindaco di Savona, Marco Russo, del sindaco di Vado, Monica Giuliano, di Giulia Vernazza, dell'omonima impresa, di Gerry Ghigliotto, rappresentante degli operatori del porto di Savona, e di Alberto Panigo, console della compagnia Savona. In questa occasione si discuterà del Porto di Savona e Vado, dell'Ultimo Miglio e delle Funivie.

La terza sessione vedrà la partecipazione di Federico Romeo del Municipio Valpolcevera, di Michele Colnaghi del Municipio Centro-ovest, Gianfranco Angusti che rappresenterà le Officine Sampierdarenesi, Fabio Quartino del Municipio Ponente, il console della compagnia Genova Antonio Benvenuti, Enrico Poggi di Filt Cgil, Marco Granara della Cisl, il segretario regionale Uil Mario Ghini, Manuel Grimaldi della Grimaldi Lines, e Giulio Schenone di Psa. In questo caso si discuterà del Porto di Sampierdarena e di Prà, della Diga, dei Depositi Chimici e dell'Ultimo Miglio.

L'incontro si concluderà con una conferenza stampa alle ore 16 nella stessa sede, durante la quale verranno presentati i risultati delle tre sessioni di discussione e il nuovo Piano Regolatore Portuale per la Liguria.

L'evento si preannuncia di grande interesse per tutti coloro che si occupano di logistica e sviluppo portuale, e rappresenta un'importante occasione di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali, gli operatori del settore e i sindacati.