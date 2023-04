Consegna carte d'identità a Savona, consiglieri Orsi e Giaccardi: "Necessario implementare il personale per ridurre i tempi d'attesa"

Un'interpellanza per chiedere al sindaco Marco Russo e alla giunta quante e quali iniziative intendano intraprendere per migliorare il servizio legato alla consegna della carta d'identità e se intendano, in particolare, incrementare la dotazione dl personale anche in via temporanea, in attesa del perfezionamento di nuove assunzioni di personale /amministrativo.

I consiglieri del gruppo PensieroLibero.zero Fabio Orsi e Daniela Giaccardi la presenteranno nel prossimo consiglio comunale di Savona dopo che da diversi cittadini è stata segnalata la situazione di criticità relativa al funzionamento dello sportello comunale deputato al rilascio/rinnovo delle carte di identità.

"La situazione, come verificato personalmente, consente di ottenere appuntamento on line in data non inferiore ai 90 giorni dalla richiesta, l'alternativa, cioè l'accesso senza appuntamento, comporta lunghe code sin dal primo mattino: già intorno alle ore 8.10, cioè ben prima dell'apertura degli Uffici, stazionano fuori dal Comune non meno di 30 persone, in buona parte anziani e famiglie con bambini piccoli, al fine di ottenere l'accesso mediante sistema numerazione con ticket che viene garantita per un numero assai limitato di utenti - spiegano Orsi e Giaccardi - considerato che allo stato attuale, anche a causa di un pensionamento, vi è soltanto un'unità di personale che svolge attività dl sportello e pertanto la mole di lavoro che deve sostenere si presenta già enorme e non incrementabile; trattasi di servizio primario e non sostituibile e, nelle tempistiche indicate non appare giustificabile, una gestione in questi termini; appare necessario incrementare almeno con un'altra unità di personale il servizio in oggetto per ridurre almeno del 50% le tempistiche e le modalità di attesa".

"L'attività di sportello appare di non elevata complessità e, pertanto, può essere svolta da personale oggi impiegato altrove senza prevedere particolare periodo di formazione" precisano i due consiglieri comunali.