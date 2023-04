Scontro tra auto in A10 a San Bartolomeo al mare: diversi feriti, traffico in tilt

Lunghe code in entrambe le direzioni di marcia e diversi feriti, tra cui una persona trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, per un incidente verificatosi poco prima delle 17 non molto distante dallo svincolo autostradale di San Bartolomeo al Mare, sulla A10.

Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di un impatto tra due auto scontratisi in corrispondenza di un tratto con carreggiata unica: questo ha causato parecchi chilometri di coda sia in direzione Francia che in direzione Italia (con uscita consigliata a Imperia Est).

Per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi si è levato in volo dalla base di Albenga anche l'elisoccorso Grifo1. Sul posto ingente lo spiegamento di pubbliche assistenze coi militi della Croce d'Oro di Cervo, della Croce Rossa di Diano Marina e della Croce Bianca di Andora, oltre al personale delle automediche Alfa1 e Sierra2.

I feriti sono 4, i più gravi una donna 48 anni, una ragazza di 18, un uomo di 50 anni trasportati tutti al nosocomio pietrese.

Mobilitata anche la Polstrada per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco del comando di Imperia e il personale di Autofiori per regolare il traffico e ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie.