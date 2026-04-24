Paura in autostrada, furgone che trasportava materiale cartaceo in fiamme lungo la A6: nessun ferito

Intervento nel pomeriggio odierno (24 aprile, ndr) da parte della macchina dei soccorsi sull’autostrada A6, in direzione Torino, all’altezza del chilometro 118, nell’entroterra di Quiliano all’altezza del viadotto Vallone Teccio. A far scattare l’allarme, lanciato dalla sala operativa autostradale, sono state le fiamme divampate a bordo di un furgone.

Le fiamme hanno interessato il vano di carico del mezzo, estendendosi in parte anche alla cabina di guida. Il veicolo trasportava prevalentemente materiale cartaceo, che ha alimentato il rogo. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 della Croce Bianca di Altare, il personale di Autostrade e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e gli accertamenti del caso.

Non si sono registrate persone ferite o intossicate. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, invece, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico, con gli inevitabili disagi alla circolazione.

Una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l’area, la viabilità è stata riaperta per tornare progressivamente alla normalità. Il furgone sarà scortato fuori dall’autostrada dal personale dei Vigili del Fuoco, che, in collaborazione col personale operativo del concessionario, hanno portato al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.