Albenga, spaccio tra Piazza del Popolo e Lungocenta Trento: arrestato 26enne dopo aver aggredito i carabinieri

Un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della radiomobile della Compagnia di Albenga ha portato all’arresto di un cittadino nordafricano, colto in flagranza mentre spacciava tra Piazza del Popolo e via Lungocenta Trento, nella Città delle Torri.

L’intervento è scattato intorno alle 22:05 della serata del 22 aprile, quando la Centrale Operativa ha segnalato movimenti sospetti nell’area, dove si trovava un gruppo di cittadini nordafricani. Grazie ai sistemi di videosorveglianza urbana, gli operatori hanno individuato un uomo con giubbotto invernale nero che si allontanava ripetutamente dal gruppo per raggiungere un’aiuola, da cui prelevava oggetti poi riposti nella tasca, prima di incontrare rapidamente diverse persone, ritenute presumibilmente tossicodipendenti.

Individuato il sospetto mentre si dirigeva verso Piazza del Popolo, una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta per il controllo. L’uomo, dopo aver inizialmente consegnato i documenti, ha mostrato segni di nervosismo, guardandosi attorno come in cerca di una via di fuga. Poco dopo ha reagito con violenza, aggredendo i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo grazie alla prontezza operativa, facendo anche ricorso allo spray urticante in dotazione per immobilizzarlo. Il fermato è stato quindi condotto in caserma e sottoposto a una perquisizione che ha confermato i sospetti: nella tasca del giubbotto sono stati trovati circa 7 grammi di cocaina suddivisi in dosi e circa 26 grammi di hashish in tre pezzi confezionati nel cellophane. Sequestrati anche 130 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, un 26enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato dichiarato in arresto. Informato il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Savona, per lui è stata disposta la custodia nelle camere di sicurezza del Comando albenganese dell’Arma. A seguito dell’udienza per direttissima, svoltasi nella mattinata di ieri (23 aprile, ndr), il giudice ha applicato nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.