Fermato per tentato furto di capi di abbigliamento, deve scontare una pena di un anno e otto mesi: arrestato

Mercoledì, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un trentaduenne di origini romene, senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

L’uomo è stato individuato dalle Volanti della Questura, che sono intervenute a seguito di una segnalazione al 112 NUE relativa a un tentato furto di capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino.

I successivi accertamenti sull’identità dell’autore del tentato furto hanno evidenziato l’ordine di carcerazione pendente nei suoi confronti, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Alessandria e relativo a una pena di un anno e otto mesi da scontare per furto e indebito utilizzo di carte di credito.

Al termine dell’attività, i poliziotti hanno arrestato l’uomo, dando esecuzione all’ordine di carcerazione e, prima di condurlo in carcere, lo hanno anche segnalato all’A.G. per il tentato furto.