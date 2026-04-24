Incidente mortale in Aurelia bis, lunedì 27 aprile a Leca d'Albenga i funerali di Patrizia Parodi

Si terranno lunedì 27 aprile, alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora dell’Assunta, a Leca d’Albenga, i funerali di Patrizia Parodi, la donna rimasta vittima del tragico incidente avvenuto mercoledì mattina nella galleria dell’Aurelia bis, tra Albenga e Alassio.

La morte della donna 73enne ha profondamente scosso Albenga e tutto il comprensorio ingauno. Patrizia, che viaggiava a bordo della propria auto col nipotino, ricoverato in condizioni non gravi al Gaslini di Genova, è rimasta coinvolta in un violento scontro frontale impattando con un carro funebre che procedeva in direzione contraria.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, l’auto della donna avrebbe sbandato fino a invadere la carreggiata opposta, dove si è verificato l’impatto frontale. Coinvolta anche una terza vettura, una Renault Twingo con a bordo due turisti olandesi, rimasti illesi. Sul posto erano intervenuti carabinieri, polizia stradale e polizia di Stato per i rilievi.

Molti i messaggi di cordoglio e di ricordo che si sono susseguiti nelle ore successive alla tragedia. Intanto è arrivato il nullaosta per la celebrazione del funerale da parte della Procura, con la pm Maddalena Sala che aveva preso in carico l’accaduto per vagliarne le cause. In tal senso, quella di un possibile malore al volante sarebbe la più accreditata.