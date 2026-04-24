Savona, scontro all'incrocio tra via Vittime di Brescia e largo Tissoni: coinvolti un'auto e un camion, nessun ferito (FOTO)

Incidente nel pomeriggio a Savona, all’incrocio tra via Vittime di Brescia e largo Tissoni, dove si sono scontrati un’auto e un camion. L’impatto, avvenuto in un punto solitamente trafficato del capoluogo, ha causato disagi alla circolazione con rallentamenti e code nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente dallo stop sul largo Tissoni, avrebbe colpito l’auto che stava transitando in direzione via Stalingrado. Nell’urto il mezzo pesante ha centrato la fiancata lato passeggero della vettura, provocando danni significativi a questa e anche alla propria parte frontale.

Nonostante la violenza dell’impatto, nessuno degli occupanti dei due veicoli è rimasto ferito e non si è reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.