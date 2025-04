Savona, 80 "mini" postazioni ecologiche nelle spiagge libere per la raccolta differenziata e addio ai cassonetti

Ottanta "mini" isole ecologiche per le spiagge libere di Savona. È la scelta di Sea-S per la raccolta differenziata nelle spiagge libere che già in questi giorni, con il bel tempo, sono state prese d'assalto. Con l’arrivo del nuovo sistema di raccolta differenziata spinta, si pone anche il tema delle spiagge libere, attualmente servite da bidoni dei rifiuti in prossimità degli arenili.

«Ci saranno oltre 80 postazioni per le spiagge libere, costituite da una serie di pali che sosterranno i vari contenitori per la raccolta differenziata – spiega l’amministratore delegato di Sea-S, Stefano Valle –. Saranno contenitori da circa 80 litri l’uno, più o meno il doppio di un mastello, per i rispettivi materiali da differenziare. Queste postazioni permetteranno di coprire capillarmente le spiagge libere».

I mastelli delle "mini" postazioni, ovviamente, non saranno chiusi, in modo che i frequentatori delle spiagge vi possano conferire i rifiuti. Sono stati pensati per essere distribuiti in modo capillare, così da evitare che sulle spiagge cittadine si vedano ancora ammassi o montagne di rifiuti come negli anni scorsi, anche se molto dipenderà dal senso civico di cittadini e turisti.

Ovviamente spariranno i cassonetti a cui siamo abituati; per gli stabilimenti balneari si continuerà come per le altre attività commerciali, cioè con i bidoni per la raccolta differenziata.