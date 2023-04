Rubinetti asciutti ad Arnasco, il sindaco sui social: “Spiace per il disagio, ma siamo intervenuti subito”

La crisi idrica ad Arnasco non molla la sua presa e, malgrado gli interventi, sembra si registrino criticità in caso di aumentato utilizzo di acqua.

"Con questo comunicato proveremo a chiarire quanto accaduto nella frazione Chiesa questa sera (25 aprile, ndr). Purtroppo, oggi si è verificato un consumo di acqua maggiore del solito e abbiamo fatto intervenire tempestivamente le autobotti". Questo l’esordio del messaggio indirizzato ai cittadini che il sindaco di Arnasco Matteo Mirone e la sua amministrazione hanno pubblicato su Facebook.

"Purtroppo - proseguono -, questo intervento aggiuntivo non è stato sufficiente. Con la quantità d'acqua presente nella vasca dopo lo scarico dell'ultimo viaggio si prevedeva di arrivare all'ora di chiusura. Purtroppo, non è stato così ed era impossibile un qualsiasi avviso tempestivo. Siamo davvero dispiaciuti per il disagio. L'impegno quotidiano è costante da parte di tutta l'amministrazione".

"Organizzeremo un incontro per aggiornare tutti sulla situazione attuale dell'emergenza idrica. Probabilmente entro la metà del prossimo mese - annunciano quindi - Giusto per anticipare qualcosa, si ricorda che oltre a gestire l'emergenza idrica, quotidianamente l'amministrazione ha attivato tutte le procedure e ottenuto tutte le autorizzazioni per il collegamento con l'acquedotto di Albenga".

"Come avrete notato i lavori sono già iniziati, una linea andrà verso il canile e l'altra partirà dalla zona della Chiesa di Santo Stefano di Massaro ed arriverà alla nostra linea in località prato - continuano -. I lavori sono complessi e ci vorranno con ottimismo almeno 6 mesi. Questo vuol dire affrontare la stagione estiva con pochissimi metri cubi d'acqua a disposizione giornalmente. Ricordiamo e raccomandiamo un utilizzo dell'acqua esclusivamente per usi domestici".

"In una situazione di emergenza generale come quella che stiamo vivendo da più di due anni auspichiamo in una collaborazione e in un senso civico da parte di ognuno - è quindi l'auspicio dell'Amministrazione - E' fondamentale che tutti usino l'acqua senza il minimo spreco altrimenti ogni sforzo fatto dall'amministrazione sarà inutile per la cittadinanza".