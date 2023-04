Savona, la segretaria nazionale Uil Ivana Veronese alla manifestazione del 1° Maggio

Cgil, Cisl e Uil Savona si preparano a celebrare anche quest’anno la festa dei lavoratori con la consueta manifestazione alla quale prenderà parte anche la segretaria nazionale della Uil Ivana Veronese.

A Savona il programma prevede il concentramento in piazza Sisto IV alle ore 10, a seguire gli interventi di lavoratori e delegati, i saluti dell’amministrazione e i comizi di Cgil, Cisl e Uil.

Il corteo si avvierà per la città partirà alle ore 11 per terminare in piazza Mameli di fronte al Monumento ai Caduti. La banda suonerà il Silenzio e poi l’Inno Nazionale prima della deposizione dei cuscini di fiori che avverrà grazie ad alcuni bambini. I rintocchi della campana e tre suoni di tromba chiuderanno la manifestazione.

Il programma: concentramento in piazza Sisto IV ore 10, intervento introduttivo lavoratore/delegato (a rotazione) ore 10.20/10.30, saluti dell’Amministrazione Comunale ore 10.30/10.40, comizio Cgil, Cisl e Uil (Nazionale) a rotazione ore 10.40, corteo per le vie cittadine ore 11, fine corteo in piazza Mameli di fronte al Monumento ai Caduti (tre bandiere), banda suona il silenzio poi inno nazionale, deposizione cuscino di fiori a cura di bambini, rintocchi della campana, tre suoni di tromba chiudono la manifestazione.