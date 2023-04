Incidente in A10 all'altezza di Pietra Ligure: traffico in tilt in direzione Savona

Tarda mattinata di traffico bloccato sulla A10 in direzione di Savona con diversi chilometri di coda tra Albenga e Pietra Ligure, dove intorno alle 11.30 si è verificato un incidente.

Incerte l'entità dell'impatto, la dinamica e quali mezzi siano stati coinvolti. Una sola persona, pare un giovane di circa una ventina d'anni, è stato però trasportato in condizioni non gravi in codice giallo al Santa Corona dai militi della Croce Rossa di Loano.

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti del concessionario Autofiori per regolare il traffico e riportare in condizioni di sicurezza l'area dove si è verificato il sinistro.