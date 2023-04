Altare, l'associazione AMA organizza una mostra di arti visive

L’associazione AMA di Altare organizza una mostra di arti visive (pittura, scultura, ecc). L'evento si terrà dal 15 luglio al 16 agosto nello storico edificio della ex chiesa della SS Annunziata.

Il tema della mostra sarà libero, così come la scelta della tecnica ed ogni artista potrà esibire due opere. Durante tale periodo verranno organizzati altri eventi artistico-culturali all’interno della chiesa e nel centro storico di Altare.

Qui di seguito il calendario della mostra e il relativo regolamento. Location: Chiesa della SS Annunziata – Altare. Consegna opere: dal 1 al 8 luglio dalle 16 alle 18 (esclusa la domenica). Inaugurazione: sabato 15 luglio ore 18. Ultimo giorno di apertura: mercoledì 16 agosto. Apertura al pubblico: tutti i sabati dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tutte le domeniche dalle ore 17 alle 19. Gli altri giorni su richiesta contattando i seguenti numeri: 3339060244/3473795858.

Il regolamento: il tema della mostra è libero, così come la scelta della tecnica; ogni artista potrà esibire due opere; la quota di iscrizione sarà di 10 euro per ogni artista da versare al momento della consegna delle opere; le opere dovranno essere consegnate e ritirate entro i termini previsti; le dimensioni per le opera saranno: per i quadri da un minimo di 20x20 cm ad un massimo di 120x100 cm, per le sculture/ceramiche da appoggio nessun limite); i quadri dovranno essere privi di cornice e possibilmente di vetro (dipendentemente da eventuali esigenze di tecnica usata) e dotati di idonea attaccaglia; ogni opera sarà corredata, a cura dei relativi artisti, con un cartoncino dalle dimensioni di 15x10 cm indicanti il nome dell’ autore, titolo dell’ opera, contatti dell’artista; le opere non potranno essere cambiate durante la loro esposizione; l'associazione AMA non sarà responsabile per eventuali danni o furti delle opere; non si potranno esporre prezzi delle opere; la mostra è una pura esposizione di arte visiva, non è una competizione, durante le giornate di apertura, gli artisti saranno invitati a partecipare per un turno di guardianaggio.