Ceriale, il 29 aprile arriva il trofeo di kart a pedali del Motor Music Festival - Memorial "Angelo Malco"

Sarà un'intera giornata di sport e divertimento, dedicata agli appassionati di motori di ogni età, quella del prossimo sabato 29 aprile a Ceriale, dove il lungomare si animerà col Trofeo Kart a pedali del Motor Music Festival - Memorial "Angelo Malco".

Il programma prevede dalle ore 10 il ritrovo con la presentazione delle scuderie in gara e dei piloti, dopodiché via alla gara nei cui intermezzi ci si potrà divertire a provare la pista.

Alle 16.30 merenda per i più piccoli e quindi il via alle finali con le premiazioni che chiuderanno il programma sportivo nel tardo pomeriggio.

Le attrazioni non finiscono però qui: durante la giornata sarà possibile testare il simulatore da Formula 1 e ammirare l'expo di auto sportive, votando la propria preferita.

In serata chiusura, ovviamente, in musica: in Pineta, a partire dalle 22, una delle migliori tribute band dei Queen animerà la serata di questo ponte del Prima Maggio con gli intramontabili brani della storica band inglese.