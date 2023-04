Finale, nella spiaggia "dei Neri" una panchina lilla per non sottovalutare i disturbi del comportamento alimentare

Sabato 29 aprile 2023, alle ore 15:30, sul Lungomare Migliorini di Finale Ligure, segnatamente nella piazzetta all'imbocco della spiaggia “dei Neri” verrà inaugurata la prima "panchina lilla" finalese.

L'iniziativa, promossa dalla sezione locale dell'AIB Protezione Civile consentirà di tenere sempre accesi i riflettori sui disturbi del comportamento alimentare, sensibilizzando i cittadini su problematiche e patologie che nascono da uno stato di malessere accresciutosi, purtroppo significativamente soprattutto tra giovani e giovanissimi, con la pandemia.

L'obbiettivo, oltre alla sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica sul tema, è quello di promuovere la consapevolezza globale dei disturbi del comportamento alimentare come malattie gravi e curabili che possono colpire chiunque indipendentemente da età, peso, etnia, nazionalità, orientamento sessuale, genere, cultura e stato socioeconomico, al fine di favorire il riconoscimento della necessità di un trattamento precoce e adeguato alla sua gravità.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità i cosiddetti disturbi alimentari sono la seconda causa di morte (dopo gli incidenti stradali) per i giovani tra i 12 e i 25 anni. Solo in Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone (su un totale di 70 milioni nel mondo). Ben il 70% sono adolescenti (95,9% donne 4,1% uomini). Si tratta di un male devastante, che finisce col logorare chi ne soffre e tutte le persone che le vivono intorno: genitori, fratelli, amici, parenti. Occorre quindi sviluppare una sana relazione tra cibo, corpo ed emozioni, utilizzando un linguaggio semplice e immediato, per intercettare e prevenire i disturbi legati all’alimentazione e destinata alle comunità locali e alla popolazione scolastica. Recentemente i disturbi alimentari sono stati inclusi nei L.E.A. (Livelli essenziali di assistenza) del Servizio sanitario nazionale.