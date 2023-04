Pietra, l'attore Federico Perrotta alla serie tv 'Canonico' sul palco del teatro "Moretti" con lo spettacolo "La Banda"

Al teatro "Guido Moretti" di Pietra Ligure arriva il 27 aprile alle ore 21 lo spettacolo dai toni tradizionali ma straordinariamente attuali della Uao Spettacoli: "La Banda" con l'attore abruzzese Federico Perrotta, volto noto per Pietra Ligure e dintorni dove è stata girata la seconda serie di "Canonico" con Michele La Ginestra nei panni di un sacerdote, in cui lo stesso Perrotta è uno dei protagonisti e che sarà in onda su Tv2000 dal 3 maggio in prima serata.

Lo spettacolo, noto anche per aver ricevuto nel 2018 al Festival di Castiglione di Carovilli (Is) tre premi come miglior attore, miglior spettacolo, e miglior produzione, è di Pierpaolo Palladino che racconta l’incontro inaspettato e folgorante di un militare di leva con la musica e l’arte, grazie ad una banda militare diretta da un semplice maresciallo.

Dopo la bellissima esperienza della trasferta canadese dello scorso giugno dove lo scoppiettante spettacolo ha fatto conoscere la tradizione italiana all'Estero, Perrotta si presenta, questa volta a teatro, a Pietra Ligure al fianco della Società Filarmonica Guido Moretti 1518, la banda più antica d'Italia e del suo Direttore Paolo Gazzano e "questa volta – spiega Perrotta – porto in scena una scommessa, infatti 'La Banda' è uno spettacolo che credo s'intoni molto con la tradizione bandistica di questo territorio che è ultracentenaria".

"Ringrazio il vice sindaco di Pietra Ligure, Daniele Rembado che ha da subito accolto lo spettacolo che porteremo in scena, riconoscendo altresì l'eccellenza della Banda del comune e l'importanza storica che riveste"- spiega l'attore, la serata infatti è organizzata dal Comune.

Il soldato Virgili, interpretato da un versatile Federico Perrotta, pur di sfuggire agli snervanti obblighi della naja, fa di tutto per entrare a far parte della 'Banda' della sua caserma e si ritrova affascinato dalla personalità trascinante del maresciallo Bellini, eroico inventore e animatore di un gruppo di scalcinati, ma via via sempre più entusiasti, musicisti. Un dinamico ed altalenante gioco di note e situazioni a volte frizzanti, talvolta malinconiche, ma sempre popolari e di grande suggestione ne rappresentano lo sfondo. Il racconto di un’avventura musicale e umana, che va ben oltre le mura di una caserma e riporta alla tradizione più graffiante della commedia all'italiana, con la regia di Manfredi Rutelli.

L'evento è gratuito gode del patrocinio della Film Commission Genova Liguria.