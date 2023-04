Loano, successo per la presentazione del libro “Arte profana nel caruggio di Loano”

Nel pomeriggio di domenica 23 aprile la sala consiliare del Comune di Loano ha registrato il tutto esaurito per la presentazione del libro “Arte profana nel caruggio di Loano” scritto dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello.

Il volume, per le edizioni De Ferrari di Genova, è patrocinato dal Comune di Loano che ha presenziato all'evento nelle figure del Sindaco Luca Lettieri, del Vice-Sindaco Gianluigi Bocchio, dell'Assessore al Turismo, alla Cultura e allo Sport Enrica Rocca e del Consigliere Giacomo Piccinini. Sono intervenuti anche il Consigliere regionale Brunello Brunetto, la Presidente di FIDAPA-Loano Silvana Saettone e il Presidente della Fondazione “Simone Stella” Riccardo Ferrari.

Ha fatto gli onori di casa il Sindaco Lettieri che, autore della presentazione del libro, ha ringraziato la Ghiraldello la quale, dopo il libro “Lodani mirabilia. Le meraviglie di Loano”, con questo volume di ben 252 pagine con fotografie a colori realizzate da lei stessa ha voluto nuovamente impegnarsi per realizzare un'opera che arricchisce la cultura di questa città. Il Sindaco ha quindi letto la lettera che l'Avvocato Stefano Carrara Sutour, non potendo essere presente per gravi motivi di salute, ha voluto inviare per rendere omaggio al lavoro certosino della Ghiraldello. Quest'ultima da parte sua, dopo i ringraziamenti al Sindaco, all'Avvocato e a tutte le persone che le hanno permesso di realizzare questo lavoro mettendole a disposizione le proprie dimore e quanto posseduto in termini di documenti, fotografie e aneddoti, ha tenuto una conferenza anche con la proiezione di immagini che hanno mostrato la bellezza dei dipinti delle dimore della palazzata loanese a mare. Particolarmente significativo lo studio dei dipinti della casa natale di Mons. Giuseppe Valerga e della casa della medaglia d'oro al valore militare Renato Boragine.

Va detto che il libro contiene anche la trascrizione dell'inedito sommarione del catasto napoleonico loanese nonché la riproduzione delle 8 mappe di corredo. Ancora, il libro, per volontà della stessa scrittrice, contiene codici qr collocati in punti strategici del percorso lungo il caruggio al fine di proporre al lettore un viaggio virtuale.

Completa il volume una sezione che presenta opere inedite del compianto pittore e restauratore Ernesto Piumatti il quale lavorò tra Piemonte e Liguria e proprio a Loano fu molto attivo anche con la figlia Raffaella, la quale ha voluto essere presente alla presentazione del libro sia in memoria del padre sia per ringraziare la Ghiraldello.

Assolutamente accattivanti sono poi lo studio delle figure definite dalla scrittrice “fantasmi” essendo dipinte in sembiante umano proprio lungo il caruggio e la ricerca dei dipinti andati perduti in questa realtà e rimasti solo in frammento o in fotografia.

L'autrice, al termine della conferenza, è stata omaggiata con un'artistica raffigurazione della Liguria realizzata a mano su pergamena.