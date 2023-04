Piano socio sanitario, +Cairo: "Il sindaco Lambertini ha partecipato al CAL?"

"Venerdì scorso c'è stata la discussione sul piano sociosanitario. Il CAL, ovvero sostanzialmente i sindaci riuniti, era chiamato ad esprimere un parere proprio sul provvedimento di legge. Non è ancora dato sapere se il comune di Cairo Montenotte abbia partecipato, e di conseguenza il distretto delle Bormide, ne se come hanno fatto diversi sindaci, il nostro primo cittadino abbia fatto pervenire osservazioni scritte".

Queste le parole del gruppo di opposizione +Cairo che aggiunge: "Sarà nostra cura chiederlo domani in Consiglio comunale. La realtà è una assoluta mancata condivisione con i territori, l'assenza di un’analisi dello stato in cui versa la sanità ligure oggi, passando per la poca chiarezza delle politiche di prevenzione, e della copertura dell’assistenza di base nei piccoli comuni".

"Sulla nostra rete ospedaliera, noi come opposizione, continuiamo ad avere grandi preoccupazioni per l'effettiva realizzabilità dei nuovi non ospedali annunciati sulla carta, vedi Cairo Montenotte, e per la mancanza di un'analisi del personale necessario e dei fabbisogni concreti".