Ponte del 25 aprile, a Celle bilancio positivo, ma mancano i parcheggi. Rebagliati (Fipe Confcommercio): "Facciamo scappare i turisti"

"E' andata bene, non credevamo di lavorare così tanto. Ma c'è un problema importante di carenza di parcheggi".

Il delegato di Celle Ligure di Fipe Confcommercio Riccardo Rebagliati, titolare dello storico ristorante Mosè, è soddisfatto del ponte del 25 Aprile, però ha lanciato l'allarme sulla criticità legata alla carenza di stalli per la sosta delle auto.

"Se fai parte di un paese turistico devi tenere alta l'attenzione a ciò che succede. Mi cadono le braccia quando vedo parcheggi che possono essere sfruttati e non lo sono. Così si fanno scappare i turisti" ha continuato Rebagliati che fa riferimento ai lavori attualmente in corso in via Lavadore e al taglio dei parcheggi nel riqualificato ex campo della Ravezza.

"Il discorso della mancanza è intrinseco perché che ci sono stati grandi spostamenti: è presente un deposito di terra dopo il cimitero, via Ravezza non è posteggiabile e sono stati tagliati alcuni stalli alla Ravezza - prosegue il ristoratore cellese che ha puntato il dito anche sul problema autostradale e i divieti di sosta sull'Aurelia - Via Aicardi la maggior parte dei negozi è chiuso. Come fai a far vivere un paese? Allietandolo. Mancano anche i servizi igienici per il paese, un problema non da poco".

"Bisognerebbe cambiare l'offerta dei parcheggi per creare soluzioni in più ed essere più appettibili. Celle non ha nulla da invidiare ai borghi che abbiamo in Liguria, ci sono bellissime attività economiche ma si devono anche trovare delle soluzioni. Se ci crogioliamo dietro queste tematiche è difficile trovare prospettive" il commento di Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio Savona.

"È una problematica comunque ben presente da Varazze ad Andora, la costa è drammatica, le amministrazioni devono creare le possibilità, creando parcheggi a rotazione, quelli sì sono investimenti importanti. Rischiamo di far scappare i turisti" conclude Balzola.