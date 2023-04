Peste suina, boom di positività a Varazze: 9 i casi

Boom di casi di positività alla peste suina a Varazze. Ne sono stati riscontrati 9 per un totale di sedici nel comune varazzino e uno ulteriore a Sassello (51 totali).

I positivi sono ora 639, sedici in più rispetto all’aggiornamento precedente, uno in Piemonte dove il totale dei casi cresce a 391; quindici in Liguria dove salgono a 248.