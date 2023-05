Finale celebra e ricorda Giorgio Gallesio: un busto del botanico nei Giardini delle Mura

L’incantevole spazio del “Giardino delle mura”, nel complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, si arricchisce di una nuova opera d’arte, realizzata per la collettività finalese dall’artista Selim Abdullah nell’ambito del progetto Museo Diffuso del Finale – MUDIF, col patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure.

Si tratta di un busto in bronzo dedicato a Giorgio Gallesio (Finalborgo 1772 – Firenze 1839), il famoso botanico finalese, autore della “Pomona Italiana”, citato da Charles Darwin per i suoi studi sull’ibridazione degli agrumi e del quale è da poco passato il 250° anniversario della nascita.

La presentazione al pubblico dell’opera avverrà sabato 13 maggio 2023, alle ore 16.30, nel Giardino delle Mura in Santa Caterina, al termine della serie di manifestazione del progetto Next Gen U, organizzato dal Centro Culturale Baba Jaga.

La scultura, collocata su una pregevole base in Pietra di Finale, è stata realizzata da Selim Abdullah (Baghdad 1950), il noto artista le cui opere sono state presentate in numerose sedi internazionali e sono esposte in importanti collezioni d’arte contemporanea tra Italia, Svizzera, Francia e Grecia.

Di Selim si ricorda la mostra personale con bronzi, ceramiche e dipinti ospitata nel 2012 negli spazi del Museo Archeologico del Finale e nei chiostri di Santa Caterina.