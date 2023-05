Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera Nicola Carlone in visita a Savona (FOTO)

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone ha fatto visita, nella mattinata odierna, alla Capitaneria di Porto di Savona.

Insieme al Comandante Generale era presente il Direttore Marittimo della Liguria Ammiraglio Ispettore (CP) Sergio Liardo. Dopo un'assemblea con il personale dipendente convenuto a Savona da tutto il Compartimento Marittimo, l'Ammiraglio Carlone ha illustrato le principali iniziative del Comando Generale per favorire lo sviluppo del Corpo ed ha espresso apprezzamento per i lusinghieri traguardi raggiunti dalla Guardia Costiera Savonese, auspicando inoltre il massimo impegno di tutti i militari per, l'ormai imminente, stagione balneare.

Nel corso della visita, il Comandante Generale ed il Direttore Marittimo hanno incontrato il Prefetto di Savona, S.E. Enrico Gullotti, il Presidente della provincia, Avv. Pierangelo Olivieri ed il Sindaco di Savona, Avv. Marco Russo, con i quali si sono intrattenuti, unitamente al Capo del Compartimento Marittimo di Savona, per un interessante colloquio sulle prospettive di sviluppo della portualità e dell'intero tessuto produttivo savonese.

L'incontro ha suggellato, ancora una volta, la fattiva collaborazione del Corpo delle Capitanerie di porto con le Istituzionali locali, da sempre unite nel garantire lo sviluppo portuale della provincia Savonese.