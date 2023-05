Educazione stradale a Vado Ligure, rilasciati 119 attestati di "guida in bicicletta"

Ieri, dopo la sospensione causa pandemia, è stato organizzato nell'area appositamente preparata a Vado Ligure, l’incontro per rilanciare il discorso sull'educazione stradale.

All'evento hanno preso parte più di 100 ragazzi delle seconde medie degli istituti di Vado Ligure, Spotorno e Noli, accompagnati dai loro insegnanti e dai dirigenti scolastici.

Il comitato organizzatore, da tanti anni attivo sul tema specifico, composto dai Lions Club di Vado Ligure e Spotorno-Noli, con la presenza del Governatore Distrettuale Claudio Sabbatini e di una rappresentanza delle amministrazioni comunali di Vado Ligure e Quiliano, si è avvalso della collaborazione della Polizia Stradale, dei carabinieri e della polizia locale che, insieme alla Croce Rossa, hanno arricchito la festa con la loro esperienza sul campo.

Sono stati rilasciati 119 attestati di “guida in bicicletta”, dopo un percorso controllato da segnaletica orizzontale e verticale. Non è stato dimenticato l’accento sul rispetto e l’attenzione per i diversamente abili che devono poter percorrere le stesse strade di tutti in piena tranquillità.