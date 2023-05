Alessandra Mele sfila sul Turquoise Carpet di Eurovision 2023, intanto sul territorio ligure inizia il tifo

Mentre Alessandra sfila sul Turquoise Carpet di Liverpool, dando ufficialmente il via a Eurovision 2023, gara canora più importante d’Europa, dal territorio ingauno e dalla Liguria arriva tanto sostegno che potrà aiutarla domani, 9 maggio, a superare la semifinale e approdare in finale rappresentando la Norvegia. È proprio qui infatti che Alessandra Mele ha staccato il biglietto per Liverpool, vincendo lo scorso febbraio il Melodi Grand Prix che le ha dato l’opportunità di partecipare a Eurovision 2023.

“Tutti a votare per Alessandra Mele, la ragazza del nostro territorio che è arrivata agli Eurovision grazie al suo straordinario talento – si legge sulla pagina del Comune di Albenga -. Alessandra sarà la prima ad esibirsi durante la prima semifinale. Durante la trasmissione verrà spiegato come esprimere il proprio voto via SMS o tramite App”.

Così anche Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva e Angelo Vaccarezza, consigliere regionale che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Porterà un po’ di ponente in uno degli eventi musicali più famosi al mondo. Siamo tutti pronti a fare il tifo per lei e sostenerla”.

Tantissimi i cittadini che conoscono Alessandra o che semplicemente ci tengono a favorire un’artista ligure che si sta facendo strada con tanto impegno e dedizione, studiando dall’età di 6 anni, che stanno condividendo sui social l’invito a sostenere la giovane artista.

Alessandra Mele è nata nel 2002 a Pietra Ligure da padre italiano di Albenga e mamma norvegese ed è cresciuta a Cisano sul Neva, frequentando il Liceo Linguistico "G. Bruno" di Albenga. Dopo la maturità, il trasferimento in Norvegia per continuare gli studi in ambito musicale presso l’Istituto Limpi a Lillehammer.

Un successo straordinario per la sua Queen of Kings, che conta oltre 25 milioni di visualizzazioni e che Alessandra porterà sul palco di Liverpool con la grinta che la contraddistingue, cercando prima di tutto di qualificarsi per la finale. In caso di vittoria, gareggerà il 13 maggio e se la vedrà anche con Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia e che Alessandra stima moltissimo.