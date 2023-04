Alessandra Mele pronta per il palco dell'Eurovision 2023: intanto “Queen of Kings” da oggi anche in italiano

È uscita a mezzanotte di oggi, venerdì 21 aprile, la versione in italiano di “Queen of Kings” di Alessandra Mele, accontentando così i fan dello stivale e portando la sua “quota” tricolore nella canzone che sta portando la cantautrice ingauna, di Cisano sul Neva, agli onori delle cronache nel panorama musicale internazionale.

“La versione in italiano è nata per scherzo, in seguito a una provocazione – spiega l’italo-norvegese Alessandra ai microfoni di Savonanews -. L’ho intonata una volta e ho sentito che suonava davvero bene. Praticamente in cinque minuti ho scritto il ritornello e mi sono detta: bisogna farla”. Detto, fatto! “La dedico a tutti i miei fratelli e sorelle in Italia, dove si parla una delle lingue più belle del mondo”.

Adesso Alessandra si sta preparando per l’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, che la vedrà in gara il prossimo 9 maggio (trasmessa alle 21 su Rai2), dopo la vittoria lo scorso 4 febbraio alla competizione canora del Melodi Grand Prix di Trondheim, Norvegia, in cui ha incassato il gradimento di un mix fra giurie internazionali e televoto.

All’Eurovision, l’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, che porterà il brano vincitore al Festival di Sanremo 2023 “Due vite”. Andrà direttamente in finale e potrebbe quindi trovarsi a sfidare la connazionale Alessandra. “Non vedo l’ora di incontrare Marco Mengoni, conoscerlo meglio, entrare in contatto con la sua personalità. Adoro le sue canzoni”, racconta l’artista cisanese.

Punta a vincere? “È un periodo intenso, con tante interviste ed esibizioni. Cerco di non avere aspettative, ma darò il meglio di me, come sempre”.

Alessandra, coautrice della Regine dei Re, inno alla forza e all’indipendenza femminile, ha tutte le carte in regola per farcela: anima, voce, determinazione, grinta, personalità e presenza scenica. La sua è tra le canzoni più amate e ascoltate, tra quelle che parteciperanno all’Eurovision 2023: con decine di milioni di visualizzazioni su Spotify, è una delle favorite alla vittoria finale del contest.