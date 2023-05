Ex Savam, il 12 maggio una protesta ad Altare: "Il Paese è allo stremo delle forze"

Ex Savam di Altare, una manifestazione per dire basta. L'appuntamento è fissato per venerdì 12 maggio alle ore 10.30 in piazza Vittorio Veneto-via XXV Aprile.

"Ne abbiamo abbastanza. Uniti si vince, sempre - spiega la consigliera comunale indipendente Rita Scotti, promotrice dell'iniziativa - E' inutile lamentarsi sottovoce e poi non metterci la faccia. Dalla nostra protesta dipende il nostro futuro, quello dei nostri figli, dei commercianti, del valore delle nostre case, dei nostri negozi e del paese intero".

Come oramai noto il paese è diviso in due dallo scorso settembre, quando a seguito di un sopralluogo all'ex vetreria da parte dei vigili del fuoco, via XXV Aprile e via Cesio sono state chiuse alla viabilità per motivi di sicurezza.

"La protesta non ha scopi politici, è solo per cercare di dare voce al paese che oramai è allo stremo delle forze. Invito pubblicamente il sindaco e l'amministrazione comunale tutta a prendere parte a questa manifestazione, oltre alle associazioni e ai cittadini", conclude la Scotti.