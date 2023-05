Piaggio Aero, i sindacati per il futuro chiedono "competenze, solidità finanziaria e piano industriale a lungo termine"

Sono state mostrate anche ai sindacati confederali dalla struttura commissariale di Piaggio Aero, in un incontro tenutosi nella giornata odierna presso lo stabilimento di Villanova d'Albenga al quale hanno preso parte anche rsu ed rsa aziendali oltre a una rappresentanza dell'Unione Industriali della provincia, i prossimi passaggi decisivi per il futuro dell'industria con stabilimenti nell'albenganese e a Sestri Ponente.

In particolare, i commissari Nicastro, Cosentino e Rossetti hanno potuto rendere note sia la proroga del piano di Amministrazione Straordinaria firmata dal Ministro e valida fino al 13 maggio 2024 e l'autorizzazione alla pubblicazione del terzo bando di gara per assegnare una nuova proprietà agli asset del gruppo.

E' poi stato fatto un punto, come spiegano le segreterie di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, rispetto alle notizie sul ricorso al Tar della Liguria contro il Ministero da parte del gruppo indiano. Sul punto "la Struttura commissariale, in accordo col Ministero, ha confermato di aver agito sempre nel rispetto delle regole e della legge e si auspica di non aver intoppi" affermano i sindacati.

"Inoltre ci è stato comunicato che ad oggi portafoglio ordini ammonta a 556 mln di euro" proseguono, aggiungendo che "rispetto alle tempistiche da noi richieste si prevedono tempi di consegna delle offerte vincolanti entro fine settembre al Ministero, auspicando il completamente di tutto l’iter della vendita entro la fine del 2023".

Dal canto loro Fim, Fiom e Uilm "nell’apprendere positivamente le informazioni suddette, hanno evidenziato e ribadito la necessità sempre più urgente dell’apertura di un tavolo di confronto con il Ministro Urso per fare chiarezza sulla visione del Ministero propedeutica alla costruzione del percorso di vendita nei modi e nei tempi migliori possibili, tenendo in forte considerazione tutto il processo produttivo che coinvolge anche LaerH".

"Si dovranno ricercare competenze specifiche nel settore, solidità finanziaria e piano industriale a lungo termine quali caratteristiche fondamentali del futuro compratore" chiosano i sindacati nella loro nota.