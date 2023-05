Regione, il maxischermo di piazza De Ferrari si illumina per ricordare la Giornata dell’Europa

Questa sera il maxischermo a led allestito sulla facciata del Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, si illuminerà con il blu e le stelle della bandiera UE per celebrare la Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio.

Oggi si ricorda infatti l'anniversario della “Dichiarazione Schuman”, considerata la “data di nascita” dell’Unione Europea: il 9 maggio 1950 l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espresse l’idea di creare una nuova forma di cooperazione tra gli stati per promuovere la pace e la collaborazione a livello europeo.

“Oggi ricordiamo una data fondamentale nella nostra storia, la nascita di un rapporto tra Nazioni che in questi decenni ha saputo garantire all’Europa prosperità e collaborazione – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - L’Unione Europea viene a volte vista come un’entità estranea e lontana, quando invece ha un ruolo fondamentale nelle vite di tutti noi: pensiamo ad esempio alle opportunità offerte da strumenti come Next Generation EU. Proprio per la sua importanza è necessario che gli enti più vicini al territorio e ai cittadini, come Regioni e comuni, siano sempre più coinvolti nella vita e nelle decisioni dell’Unione Europea”.