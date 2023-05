Nicotine Pouches: cosa sono

L'industria del tabacco, non si è di certo fermata alla produzione delle comuni sigarette. Negli ultimi anni è andata incontro a una potente rivoluzione, assecondando le richieste di un mercato sempre più attento alla salute.

Proprio seguendo questa tendenza, è stato sviluppato un nuovo prodotto a base di nicotina che non brucia, non produce fumo e non si aspira, ovvero le Nicotine Pouches. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa sono

Le Nicotine Pouches sono dei prodotti innovativi creati per gli utilizzatori di tabacco o sigarette, che eliminano definitivamente l'inalazione dal loro processo di consumazione. In italiano sono letteralmente tradotte come sacchetti di nicotina.

Si tratta di piccole bustine contenenti sali di nicotina e aromi vari, da scegliere in base ai propri gusti. Non vanno masticate, né ingoiate, ma vanno posizionate tra il labbro superiore e la gengiva. In questo modo la Nicotine Pouches rilascerà costantemente il suo contenuto di nicotina e di aromi per circa 20 minuti o 1 ora, a seconda del formato scelto.

Si tratta di un prodotto pronto all'uso, non richiede accendini, batterie, né dispositivi elettronici che ne permettano l'utilizzo.

Il modo in cui viene assorbito, fa sì che il consumatore goda degli effetti della nicotina più a lungo rispetto a una normale sigaretta. Quest'ultima, infatti, sprigiona tutto il suo effetto in pochissimi minuti dall'inalazione, portando il consumatore a voler fumare più sigarette in tempi più brevi per mantenere alto il livello di nicotina nel sangue.

Usi

Attualmente questo prodotto si vende in confezioni da circa venti bustine e costa, mediamente, come una confezione di comuni sigarette. È utilizzato principalmente da chi cerca un'alternativa più salutare ai comuni prodotti a combustione a base di tabacco.

Negli stati settentrionali d'Europa le pouches sono molto popolari e si consumano normalmente anche per limitare l'uso dei prodotti contenenti tabacco.

In questi paesi è un prodotto facilmente reperibile anche nelle farmacie, e per una ragione ben specifica. Qui infatti, le Nicotine Pouches sono spesso raccomandate per la terapia sostitutiva della nicotina, ovvero per aiutare chi lo desidera a smettere di fumare.

Vi sono tuttavia ancora poche ricerche a riguardo. Di conseguenza, non è ancora possibile assicurare che la consumazione delle pouches aiuti a ridurre gradualmente l'utilizzo delle sigarette nei fumatori assidui.

Rischi

Nonostante non sia un prodotto combustibile, chi consuma regolarmente le Nicotine Pouches non è esente da controindicazioni o rischi di diversa natura.

Tra gli effetti avversi meno gravi, ma comunque molto comuni, vi sono irritazioni o infiammazioni delle gengive, mal di testa, nausea, sudorazione eccessiva e singhiozzo. Questo è spesso dovuto all'effetto che la nicotina ha sulla proliferazione e l'apoptosi delle cellule, e quindi allo stress ossidativo che può provocare.

Relativamente ai rischi maggiori, invece, nonostante la nicotina non sia considerata una sostanza cancerogena dall'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), il suo consumo regolare ed eccessivo può comunque creare resistenza nei confronti delle terapie o delle chemioterapie utilizzate per la cura di vari tumori. Inoltre, può contribuire allo sviluppo o al peggioramento di diverse patologie.

È scientificamente provato, infatti, che l'uso di sali di nicotina senza il consulto di un medico che ne regoli le dosi e la frequenza, è correlato a un maggiore rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, respiratorie e gastrointestinali. Può inoltre causare problemi al proprio sistema riproduttivo e impattare negativamente la risposta del sistema immunitario verso agenti esterni, rendendo il proprio corpo più vulnerabile a patogeni e infezioni varie.

Così come tutti gli altri prodotti sviluppati dall'industria del tabacco, le Nicotine Pouches sono assolutamente da evitare in gravidanza, e anche nella popolazione più giovane. La vasta categoria di gusti, infatti, può spingere molti adolescenti a un uso spropositato di questi sacchetti e, di conseguenza, a una maggiore possibilità di sviluppare effetti avversi o dipendenza dalla nicotina.