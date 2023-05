Bandiera Blu 2023, il savonese si conferma al vertice: ecco i comuni premiati

Bandiera Blu 2023 nel savonese: ecco la situazione. Si tratta del riconoscimento che ogni anno dal 1987 la Foundation for Environmental Education (FEE) conferisce alle località costiere europee che soddisfano determinati criteri, come i parametri delle acque di balneazione e il servizio offerto. Tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

L'ufficialità, diramata con una cerimonia di premiazione svoltasi a Roma nei locali della sede del CNR, alla presenza del Ministro del Turismo, la senatrice Daniela Santanchè, ha visto la conferma per i comuni di Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze. Tra le new entry spicca il nome di Laigueglia.

In apertura dei lavori al Centro Nazionale Ricerche, il presidente FEE Claudio Mazza ha evidenziato la validità dei progetti di educazione ambientale, in primis il programma “Eco-Schools”; inoltre è stata sottolineata l’importanza dell’inclusività, coinvolgendo la Fondazione Dynamo Camp, con la testimonianza di Francesca Maggioni, presidente della Fondazione che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa con assistenza specifica a bambini affetti da patologie gravi o croniche.

Nel suo intervento, invece, il ministro Santanché ha evidenziato l'importanza del turismo “etichettato Bandiera Blu” sottolineando la caratteristica unica del nostro Paese, affacciato sul mare con migliaia di km di costa premiati ogni anno dalla presenza di milioni di turisti. Sostenibilità e inclusività sono stati poi altri due concetti ripresi dalla senatrice parlando di accessibilità a 360 gradi ai litorali, per i quali ha posto l'attenzione anche all'aspetto "esperienziale" del turismo.

Ha chiuso i lavori la coordinatrice della certificazione Bandiera Blu per conto di FEE Italia, la dottoressa Antonella Rondinone, mettendo in evidenza la lista di adempimenti obbligatori a cui dovranno adeguarsi le Amministrazioni certificate Bandiera Blu. Particolare attenzione è stata posta al protocollo di esposizione della bandiera blu, agli eventi obbligatori conseguenti il riconoscimento e all’allestimento del Punto Blu, in cui trovare informazioni sul territorio, il tutto in osservanza delle linee guide in ordine sanitario.

Molte le reazioni giunte dalle diverse amministrazioni coinvolte.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

"Per il decimo anno consecutivo Borghetto potrà fregiarsi del prezioso vessillo della Bandiera Blu, universalmente riconosciuto come marchio turistico di qualità. Siamo molto orgogliosi di questo risultato", commenta il sindaco Giancarlo Canepa.

"La Bandiera Blu non è solo la certificazione della qualità eccellente delle nostre acque ma anche della qualità dei servizi offerti da parte del Comune in termini di sostenibilità ambientale e di accessibilità e in particolare da parte dai concessionari balneari. Questo importante risultato è anche e soprattutto frutto del lavoro di una categoria che da sempre presidia, vigila e tutela le nostre spiagge e che sta attraversando un periodo complicato legato alle concessioni demaniali alla luce della direttiva Bolkestein".

"Un ringraziamento particolare va anche agli studenti dell’Istituto Comprensivo Val Varatella che da sempre portano avanti progetti ambientali legati alla Bandiera Verde Eco Schools propedeutica all’assegnazione della Bandiera Blu", conclude Canepa.

GOLFO DELL'ISOLA

Anche i tre Comuni di Noli, Spotorno e Bergeggi hanno ottenuto la certificazione per l'anno in corso.

Proprio le spiagge spotornesi (al diciottesimo anno consecutivo con tale riconoscimento) aderiscono da anni al programma “Eco-Schools” attraverso l'Istituto Comprensivo locale: un progetto di educazione ambientale la cui importanza è stata sottolineata dal professor Mazza.

"L’importante riconoscimento non fa altro che confermare la grande attenzione che è stata riposta dall’Amministrazione Comunale verso il territorio in materia di tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio naturalistico - dichiarano per il Comune di Spotorno l'assessore Gian Luca Giudice e il consigliere delegato all’ecosistema marino Lorenzo Genta - Riconfermarci Bandiera Blu anche nel 2023 è un risultato non banale. E' un lavoro di squadra di tutte le categorie e istituzioni che operano nella terra meravigliosa del Golfo dell'Isola. Educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza sono infatti i criteri di scelta che premiano l’impegno per fare del nostro mare un luogo accogliente, attrattivo e a misura d’uomo. Siamo convinti che questo riconoscimento contribuirà a valorizzare al meglio il comparto turistico".

ALASSIO

Per il 18° anno consecutivo il porto di Alassio conquista la Bandiera Blu, confermandosi così tra gli approdi turistici meritevoli del prestigioso riconoscimento, un eco-label di grande importanza sotto il profilo ambientale e turistico. A testimoniarlo il lunghissimo elenco di parametri, aggiornato e ampliato ogni anno, da rispettare, che vanno dalla qualità delle acque, ai servizi, ai moli e alla policy ambientale.