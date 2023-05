Savona, elezioni a Ugl Salute: il neosegretario è Dario Cigliutti

In data odierna, si è svolto il congresso di Ugl Salute che ha visto eleggere il Segretario Dario Cigliutti.

“Ringrazio la segreteria dell'Ugl Salute nelle persone di Ettore Rivabella, Francesco Zolezzi, Patrizia Napoleone e del Segretario Nazionale Gianluca Giuliano, per la grande fiducia che mi ha dimostrato”, dichiara il neosegretario in una nota.

“La sanità in provincia di Savona - prosegue - sta vivendo un periodo piuttosto problematico a causa delle recenti riforme che hanno visto una profonda riorganizzazione che ha coinvolto i quattro nosocomi presenti, l'assistenza territoriale e sociosanitaria.

In questa fase ancora in atto - conclude il segretario Dario Cigliutti - sono emerse criticità che impegneranno costantemente la nostra Organizzazione Sindacale sui tavoli istituzionali, cercando di collaborare con la Direzione Aziendale al fine di garantire un'assistenza sempre più capillare e qualificata e per tutelare i diritti e la dignità di tutti gli operatori sanitari”.

A lui vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro nel territorio savonese da parte dei membri di Ugl Salute di Savona.