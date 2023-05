A Savona “L’io, un viaggio negli abissi dell’anima”, la mostra fotografica degli studenti dell’IISS Ferraris Pancaldo

“L’io, un viaggio negli abissi dell’anima” è la mostra che alcuni studenti del corso di grafica e comunicazione dell’IISS Ferraris Pancaldo hanno realizzato e poi allestito presso la Galleria D’Arte Vico Spinola, Via Francesco Spinola 2r, a Savona. L’inaugurazione è prevista il 20 maggio alle ore 17:30. L’esposizione sarà visitabile dal 20 al 28 maggio.

Lo scopo dei lavori degli studenti è stato quello di indagare, attraverso l'utilizzo della fotografia, la relazione tra "me" ed "io", tra comfort zone e disagio avendo come obiettivo un viaggio alla scoperta di sé stessi negli abissi dell’anima. L'io è un personale "deus ex machina" che gestisce le attività psichiche; che rivolge verso sé stesso e verso l'ambiente esterno la consapevolezza propria e della realtà. L'io è il principale medium della nostra consapevolezza. Un viaggio nella propria anima, come luogo di culto interiore, iniziato attraverso l’analisi di sé stessi, con il forte coraggio di mostrarlo. Un lungo percorso che ha portato i ragazzi a scavare tra le loro paure e le loro aspirazioni.

Cosa ci dà gioia? Quale pensiero, ricordo o immagine scatena in noi quella sensazione di pace che ci fa stare bene? E ancora: cosa suscita la nostra angoscia, le nostre paure più nascoste? Come ci vediamo e come pensiamo o vogliamo che ci vedano gli altri? Sono queste alcune delle domande che si sono poste gli studenti per affrontare il lavoro fotografico.

La mostra è stata curata dai docenti Alex Raso, Elena Ricci, Elena Scillieri.