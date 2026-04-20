Tecnologie e anziani, a Savona un incontro su rischi e opportunità: esperti e istituzioni a confronto in Sala Rossa

Si terrà mercoledì 22 aprile, dalle ore 15 alle 18, nella Sala Rossa del Palazzo Civico di Savona, il convegno dal titolo “Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Savona e dal Corecom Liguria, in collaborazione e con il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il convegno si propone di affrontare il tema dell’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali da parte della popolazione anziana, con particolare attenzione ai rischi legati alla comunicazione online e agli strumenti di tutela a disposizione dei cittadini.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Marco Russo, del presidente del Corecom Manfredi Maglio e degli assessori comunali alle politiche sociali Riccardo Viaggi e all’educazione alla cittadinanza attiva Gabriella Branca.

Sono quindi previsti gli interventi della vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro e della consigliera dell’Assemblea legislativa ligure Sara Foscolo.

A seguire prenderanno la parola diversi relatori istituzionali ed esperti del settore: Mario Staderini, direttore Agcom; Aldo Noceti, comandante provinciale della Guardia di Finanza; Roberto Surlinelli, direttore tecnico superiore della Polizia Postale; Francesco Cozzi, Difensore civico della Regione Liguria; Andrea Campanile, Garante delle vittime di reato della Regione Liguria; Fabio Solari, professore associato in Scienze informatiche dell’Università di Genova; e Anna Giacobbe, presidente di Auser Savona.