Albenga, in scena "Secondo me Massimo Troisi": il ricavato dello spettacolo all'ANT

Due compleanni da festeggiare in una sola serata di teatro e musica, quello di ANT e quello di un maestro della commedia che ci ha purtroppo lasciato prima del tempo. Nella settimana in cui cade il 45esimo anniversario della fondazione di ANT da parte del professore Franco Pannuti, infatti, si celebra anche il settantennale della nascita di Massimo Troisi, fra gli attori italiani più amati dell'ultimo mezzo secolo.

Per questo la delegazione ANT di Albenga ha scelto di dedicare alla memoria del protagonista de 'Il postino' e autore di 'Ricomincio da tre' uno spettacolo teatrale il cui intero ricavato servirà a organizzare le visite di prevenzione oncologica gratuite per i cittadini del Savonese. Patrocinata dal Comune di Albenga, la pièce comica ideata e interpretata da Gaetano Adiletta e intitolata 'Secondo me... Massimo Troisi' andrà in scena sabato 20 maggio, alle ore 21, sul palco del locale Teatro Ambra, in via Archivolto del Teatro numero 8.

L'idea dell'autore, piuttosto originale, è rappresentare in scena alcuni fatti realmente accaduti nella vita di Massimo Troisi, per tentare di ricostruirne la personalità sulla base delle sue reali esperienze. Mantenendo sempre, come accennato, un tono affine a quello tipico del regista e attore partenopeo. Per riuscire nell'impresa, Gaetano Adiletta sarà accompagnato da due musicisti (alla voce Roberto Matta e alla chitarra Giangi Sainato) che eseguiranno anche alcuni brani di Pino Daniele, uno dei quali sarà eseguito in coppia con la cantante Olinda Di Dea.

Possibilità di prenotazione posti numerati, con offerta minima, al Caffè Letterario 'Ai Giardinetti' di piazza del Popolo 11, ad Albenga e ai primi spettatori in omaggio una maglietta con il logo ANT realizzata da "Rottami Italia".

Un ringraziamento particolare a Mario Mesiano, Max Pisu, Stefano Masciarelli, Alfonso Rinaldi, Renzo Sinacori, Luca Galtieri, Claudio Lauretta e Stefal Damiani, che amichevolmente hanno realizzato i video per promuovere la serata e a Lorenzo Bosca che ha ideato la grafica dei biglietti e della locandina.