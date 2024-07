Albenga, seconda serata del Festival Terreni Creativi: il programma del 2 agosto

Dopo la data del 1 agosto (leggi QUI) Terreni Creativi Festival continua il 2 agosto.

“Sono diverse le novità importanti di quest’anno. Una di queste è legata al ricambio generazionale, accosta spettacoli e compagnie che hanno contributo alla storia del teatro italiano ad alcune formazioni emergenti, in collaborazione con Associazione e il Premio Scenario. Scelta in controtendenza rispetto alla maggioranza dei festival è, inoltre, quella di programmare spettacoli di repertorio, in un mercato che obbliga gli artisti all'iperproduzione e a vedere i propri lavori durare il tempo di una stagione“. Lo affermano i fondatori di Kronoteatro, ideatori del Terreni Creativi Festival.

Sarà la danza a dare inizio alla seconda serata di Festival, alle 19,45, di venerdì 2 agosto, presso L’Ortofrutticola (Regione Massaretti 30/1 Albenga) con Victory Boogie Woogie . SOLO o meglio DUO con musicista di Charles Pas con le musiche dal vivo di Willem Lenaerts e Rint Mennes. In Victory Boogie Woogie Charles Pas si immerge nella vita di un giovane smarrito, alla costante ricerca di significato. Attraverso un uso minimo di mezzi teatrali, questa performance offre un'esperienza sensoriale con suoni ambientali dal vivo mescolati al sound design cinematografico. Charles Pas, giovane talento di Amsterdam, esplora le dualità della vita, dall'utopia alla distopia, dal caos al controllo. Victory Boogie Woogie è una corsa contro le probabilità, un poema fisico di corpo e suono sul confronto continuo e spietato con l'autodistruzione. Siamo condannati a questa fuga da noi stessi o ci possiamo ancora salvare?

Si prosegue alle ore 20,15 Pietro Giannini in La Costanza della mia vita, Segnalazione Speciale Premio Scenario 2023. Il linguaggio della favola, per intraprendere strade visionarie e tradurre in metafore accettabili una autonarrazione altrimenti insostenibile. Solo in scena, Pietro Giannini assume il punto di vista di un bambino di 9 anni per scavare le radici autobiografiche di una storia che riemerge con lo stupore di un racconto immediato, affollando la scena di visioni evocate dalla sola parola, fino a svelare la verità di una frattura che precipita dall’universo fantastico per farsi squarcio di realtà. La costanza della mia vita è uno spazio vuoto, abitato da una presenza scenica che si impone di per sé, con il coraggio di un’ immersione nel profondo alla quale il teatro fornisce forse l’unica via possibile. È così che l’esperienza del lutto diventa capacità di racconto.

Alle ore 21,10 la storica Associazione Teatro di Buti in Bomba, con Giovanna Daddi e Dario Marconcini. Bomba, tratto dalla poesia di Gregory Corso, può essere considerato il manifesto della beat generation ispirato alla minaccia della bomba atomica, con versi pieni di visionarietà, di furore, di forza ironica e anche comica che ci fa pensare al dott.Stranamore che, a cavalcioni della bomba, allegro, si avvia verso la catastrofe.

Il Teatro di Buti torna, dopo l’aperitivoquasicena, alle ore 22, 30 , con Ecuba, la cagna nera, scritto e diretto da Dario Marconcini da Le Troiane di Euripide, interpretato da Giovanna Daddi e Leonardo Greco. Fra le molte vittime che agitano la tragedia spicca la figura di Ecuba che riassume su di sé tutta la sofferenza, il dolore, la disperazione, il vuoto, l’impotenza delle donne vinte e violate dalla guerra, ridotte in catene, orfane o vedove con i beni saccheggiati, le case in fiamme, in attesa di un incerto futuro da schiave.

Conclude la serata, alle ore 23,30 , Kyoto Live Set. Kyoto è il progetto musicale solista di Roberta Russo, cantautrice, batterista, produttrice e performer classe 1996, cresciuta tra Monza e Bari, dove vive attualmente. La peculiarità risiede nella fusione della tecnica del beatbox con un'elettronica scura e cinematica. Kyoto intona e declama parole in maniera frenetica, irriverente, dissacrante, su pattern musicali ripetitivi, martellanti, che uniscono l’elettronica moderna a elementi tipici della tradizione, come quella pugliese che la rappresenta.

Terreni Creativi Festival, realizzato dalla compagnia Kronoteatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona, L’Ortofrutticola, Azienda Bio Vio, RB PLant, Coldiretti Savona, Coop Liguria e in collaborazione con Associazione Scenario e Teatro Nazionale di Genova.





Per informazioni e prenotazioni

www.terrenicreativi.it / info@kronoteatro.it / tel. 350 058 0311

Facebook Terreni Creativi / Instagram @kronoteatro / #tcf24#terrenicreativi

Biglietti

serata completa comprensiva di aperitivoquasicena € 23 / ridotto € 20

riduzioni per ragazzi fino ai 13 anni e convenzionati

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.