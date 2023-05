Sono in fase di conclusione i lavori di riasfaltatura di via Martiri della Foce, nell'ambito del primo lotto piano asfalti.

Lunedì 22 maggio la strada sarà chiusa nel tratto dell’intersezione con via Noberasco (rotonda presente in prossimità dell’ospedale Santa Maria di Misericordia) per completare l’intervento.

Il comune di Albenga invita gli utenti ad utilizzare via al Piemonte dove sarà dirottato il traffico.